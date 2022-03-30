澳洲指瞞軍訓經歷 拒兩華生入境 中方提嚴正交涉 促停無端盤查遣返

截查行李手機 發現大學軍訓相片

《中國日報》引述知情人士透露，近日，一名中國赴澳洲留學生抵達悉尼國際機場後，從自助通道入境提取行李後，被澳邊境執法人員攔截盤問並檢查其手機和行李，但未查到違法違規物品。澳執法人員將中國高校組織軍訓認定為「軍事訓練」，以其隱瞞「軍事訓練」經歷為由拒絕入境並當場取消簽證。

消息人士還表示，一個月前，另一名赴澳留學生在悉尼入境時遭盤查後被遣返。該留學生從自助通道入境時未能通過，後經人工通道入境。但在提取行李時，執法人員將其攔截，詳細盤問情况並查驗行李和電子設備。澳方在手機中發現其在內地就讀大學期間部分軍訓照片，以其隱瞞「軍事訓練」經歷為由拒絕入境，當場通知其簽證被取消並原路遣返。

教育部及外交部、駐澳使領館已多次發布預警，提示中國留學生赴外留學可能遭遇的相關風險，建議穩妥選擇海外留學目的地，加強自我防範和保護意識。

外交部新聞發言人汪文斌昨表示，澳方的有關做法與中澳人文交流互利共贏的本質背道而馳，中方將堅定維護中國赴澳留學人員的正當合法權益。

內地幾乎所有大學都會根據《兵役法》要求，在新生開學前進行為期兩周至1個月的軍訓，以提高政治覺悟增強國防觀念。