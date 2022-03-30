3省區書記換人 應勇去向受關注 官媒指因年齡卸任 抗疫有功料入京

中共二十大召開前，人事調整近期進入下半場。據新華社報道，中共中央決定：王蒙徽任湖北省委委員、常委、書記，應勇不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務；信長星任青海省委書記，王建軍不再擔任青海省委書記、常委、委員職務；梁言順任寧夏回族自治區黨委委員、常委、書記，陳潤兒不再擔任寧夏回族自治區黨委書記、常委、委員職務。

湖北省昨召開領導幹部會議，中央組織部副部長、國家公務員局局長傅興國在會上宣布了中央決定，稱這次調整是中央從大局出發，根據工作需要和湖北省領導班子建設實際，經過通盤考慮、慎重研究決定的。

王蒙徽接應勇任湖北書記

王蒙徽今年62歲，曾在清華大學就讀及留校任職。他也在廣東工作多年，2011年調派到福建，擔任過福建省副省長、福建省委常委、廈門市委書記等職。2016年8月，他出任遼寧省委常委、瀋陽市委書記，同年12月出任遼寧省委副書記、瀋陽市委書記。不到一年後，王蒙徽重返北京出任住房和城鄉建設部部長。

官方並未提及應勇的去向。新華網稱，應勇因年齡原因不再擔任省委書記職務。64歲的應勇出身浙江，曾任上海市長，他被外界視為「習家軍」骨幹成員。2020年武漢爆發疫情後，應勇臨危受命主政湖北，自滬赴鄂抗疫被外界稱為「救火」。

此前，北京消息人士指，應勇抗疫有功，中共二十大後，料其將進京任職。應勇是政法系統老兵，其新職料與政法工作相關。依照內地有關法律法規，省部級幹部正職一般不超過65歲，副國級及以上的黨和國家領導人則不受此年齡限制。

信長星任青海書記 梁言順任寧夏書記

青海書記信長星擁有在中央部委勞動人事部、勞動部、勞動和社會保障部的工作經驗，他於2016年調任地方到安徽省委擔任副書記。2020年7月跨省履新，出任青海省委副書記、省政府黨組書記，8月當選為青海省省長。卸任的王建軍現年63歲，據《青海日報》稱，王建軍因年齡原因不再擔任省委書記職務。在寧夏，中央和國家機關工委分管日常工作的副書記梁言順接替陳潤兒，出任寧夏書記。梁言順曾在中共中央黨校工作多年，2016年調派到甘肅任職。他在2017年返京任職，2020年出任中央和國家機關工委分管日常工作的副書記。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676