3省區書記換人 應勇去向受關注 官媒指因年齡卸任 抗疫有功料入京

【明報專訊】中共中央政治局會議前天召開後，官方昨日宣布湖北、青海、寧夏3省區書記調整。住房城鄉建設部部長空降湖北擔任湖北書記，青海副書記、省長信長星順位升任青海書記，寧夏書記則由中央和國家機關工委分管日常工作的副書記梁言順擔任。在此次崗位調整中，卸任的湖北書記應勇（圖）備受關注。官媒指，應勇因年齡原因卸任。此前，北京消息人士透露，應勇料將在今年秋舉行的中共二十大後入京。
中共二十大召開前，人事調整近期進入下半場。據新華社報道，中共中央決定：王蒙徽任湖北省委委員、常委、書記，應勇不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務；信長星任青海省委書記，王建軍不再擔任青海省委書記、常委、委員職務；梁言順任寧夏回族自治區黨委委員、常委、書記，陳潤兒不再擔任寧夏回族自治區黨委書記、常委、委員職務。
湖北省昨召開領導幹部會議，中央組織部副部長、國家公務員局局長傅興國在會上宣布了中央決定，稱這次調整是中央從大局出發，根據工作需要和湖北省領導班子建設實際，經過通盤考慮、慎重研究決定的。
王蒙徽接應勇任湖北書記
王蒙徽今年62歲，曾在清華大學就讀及留校任職。他也在廣東工作多年，2011年調派到福建，擔任過福建省副省長、福建省委常委、廈門市委書記等職。2016年8月，他出任遼寧省委常委、瀋陽市委書記，同年12月出任遼寧省委副書記、瀋陽市委書記。不到一年後，王蒙徽重返北京出任住房和城鄉建設部部長。
官方並未提及應勇的去向。新華網稱，應勇因年齡原因不再擔任省委書記職務。64歲的應勇出身浙江，曾任上海市長，他被外界視為「習家軍」骨幹成員。2020年武漢爆發疫情後，應勇臨危受命主政湖北，自滬赴鄂抗疫被外界稱為「救火」。
此前，北京消息人士指，應勇抗疫有功，中共二十大後，料其將進京任職。應勇是政法系統老兵，其新職料與政法工作相關。依照內地有關法律法規，省部級幹部正職一般不超過65歲，副國級及以上的黨和國家領導人則不受此年齡限制。
信長星任青海書記 梁言順任寧夏書記
青海書記信長星擁有在中央部委勞動人事部、勞動部、勞動和社會保障部的工作經驗，他於2016年調任地方到安徽省委擔任副書記。2020年7月跨省履新，出任青海省委副書記、省政府黨組書記，8月當選為青海省省長。卸任的王建軍現年63歲，據《青海日報》稱，王建軍因年齡原因不再擔任省委書記職務。在寧夏，中央和國家機關工委分管日常工作的副書記梁言順接替陳潤兒，出任寧夏書記。梁言順曾在中共中央黨校工作多年，2016年調派到甘肅任職。他在2017年返京任職，2020年出任中央和國家機關工委分管日常工作的副書記。
明報記者
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