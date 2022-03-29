上海分兩區先後「封控」 惹變相封城質疑 民眾超市搶購大打出手

據國家衛健委官網昨披露，內地前天共報告本土新增6215宗感染個案，其中，上海是本土無症狀感染重災區，佔3450宗最多。此外，上海亦新增50宗本土確診病例。

黃浦江為界 「切塊式」核酸篩查

因應防疫，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組前天決定，從昨天起，在全市範圍內開展新一輪「切塊式、網格化」核酸篩查，以黃浦江為界分兩區先後封控至4月5日，封控區域將暫停地鐵及公共運輸，企業實施居家上班。住宅社區「封閉式管理」，所有人員「足不出戶」，人車「只進不出」。

新一輪核酸篩查工作動員會也於前天晚間舉行，上海市委書記、市疫情防控工作領導小組組長李強在會上強調，新一輪核酸篩查是當前疫情形勢下上海疫情防控工作的關鍵之舉。他表示，要加強資源力量調集，深入做好群眾工作，形成全民抗疫的強大正能量，為打贏疫情防控這場硬仗奠定堅實基礎。

此前，上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡26日曾表示，上海不能封城。

網民調侃「斬件式」封城

當局不使用「封城」的措辭，但措施與「封城」無異。不少市民認為，上海終究走上「封城」抗疫模式。有人則在網絡調侃稱，「上海沒有封城，沒有封城，只是先封浦東、再封浦西！」

據內地網絡傳播的短片顯示， 首批進行封控的浦東地區超市出現搶購潮，民眾們蜂擁至超市搶購生活物資，由於在購物時發生爭執，還有人因此大打出手。

另據澎湃新聞報道，上海國際港務（集團）股份有限公司昨發布通告稱，確保港口生產運行，保障民生和防疫物資運輸暢通。

（綜合報道）

（新冠疫情）