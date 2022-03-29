華智庫：美軍南海行動增 推高衝突風險 專家：不因俄烏戰爭忽視中國 重心勢留印太

根據報告顯示，美軍在黃海、東海、南海對中國進行抵近偵察的大型偵察機每年有2000架次左右。加上其他的加油機和戰機，各式飛機約有4000至5000架次；另外每天還有5艘左右軍艦在南海、東海或黃海活動。報告並顯示，2009年以後美軍活動的頻次、烈度和針對性已大幅提升。

去年美軍南海演習逾百次

其中2021年美軍在南海及周邊地區累計開展演習演訓95次，實際超過百次，數量和規模均超過2019年和2020年。美軍還加強與域外國家的聯合行動，演習課目極具針對性，加強驗證包括多域戰、遠征前沿基地作戰、分佈式海上作戰、對抗環境下瀕海作戰等新興作戰概念。報告指出，目前美國對中國的戰略施壓，焦點轉向台海，但軍事鬥爭焦點依然在南海，美軍未來在南海的軍事活動仍會加劇。

《北京日報》旗下的「長安街知事」公眾號引述胡波表示，據觀測，今年以來，美軍在中國周邊海域的活動力度已經遠超去年同期。今年1、2月，美軍的航母打擊群頻頻進出南海，並在南海及周邊同日本、澳洲等國進行演習。即便是在烏克蘭危機當前，美軍在中國周邊的活動不降反增。胡波表示，可以說，美軍不會因為全球其他區域發生局勢變化而忽視中國，其戰略重心依然是「印太戰略」，其核心就是要維持美國在印太地區的海上主導地位。

美勢誘東南亞國軍事投入印太

他認為「印太戰略」從軍事上對中國的威脅有3個方面。首先有很強的地緣政治烙印，其框架很大程度上決定了美軍將致力於強化在東海、南海、台海與中國的競爭。其次，美國軍事力量的存在會增加，軍事活動會進一步加劇。第三，美國認為僅靠自己可能不足以遏制中國海上崛起，還要協調日、韓、澳、英，甚至誘導東南亞國家加大在該地區的軍事投入。

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