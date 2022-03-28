黃浦江為界 上海變相封城

據央視報道，當局稱將繼續堅持「動態清零」總方針，將防控措施落實到每個環節，阻斷疫情社區傳播，盡快實現「社會面動態清零」。上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，全市1400多萬人已抗原檢測。

昨下午，上海發布通告，在全市範圍內開展新一輪「切塊式」、「網格化」核酸篩查。今日凌晨5時起，以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批4月1日5時解封。第二批自4月1日3時起，4月5日3時解封。封控區域內，要求所有人員足不出戶；這被輿論視為上海宣布分成兩部分「變相封城」。

上海增2678陽性 當局稱98%無症狀

另據國家衛健委官網消息，前日內地共報告本土感染個案5550宗，其中新增本土確診1217宗、無症狀感染者4333宗。在本土感染個案宗，確診病例最多的是吉林省和上海市，分別是1071宗、47宗。本土無症狀感染者中，最多的前兩名則是上海市及吉林省，其中上海2631宗，吉林1007宗。

（新冠疫情）