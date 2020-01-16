赴吉林建方艙後 160民工被冷待 1/4人染疫 拖欠工資 每日一個飯盒 無牀鋪暖水

明報記者

據吉林當局宣布，截至3月24日，全省共有18個方艙醫院，已啟用14個。在方艙醫院多數投入使用抗疫時，有網民在網絡以公開信的方式呼籲，徹查吉林市方艙醫院建築項目農民工感染新冠事件。

首名「吹哨人」 記者無法聯絡

最先在網上傳播公開信的是一名「鋼筋工」。本報記者昨撥打他的手機時，已顯示無法接通。該公開信在微博及微信公眾號傳播後，大部分已被刪除。

公開信稱，他們160人本月15日一早在哈爾濱市集合，前往吉林市援建方艙，同日下午抵達後各人未顧及午餐便立即開工。由於統籌方一直未搭建好牀鋪、暖水設施，每人每天只得一個飯盒，農民工連日被迫在缺乏睡眠、又冷又餓的環境下工作。

他們仍在5天內建好足以容納3000人的方艙醫院，完工當天卻連夜被送至簡陋大樓，內裏滿佈垃圾，牀鋪未經消毒，衛生狀况堪憂。翌日，中建八局安排農民工檢測，發現數十人染疫，但他們一直未收到指示，只能繼續在大樓容身，上周三（23日）深夜更無飯盒供應而要捱餓。除了公開信，求援的農民工還在網絡上傳了短片。短片顯示，他們被安置在一處到處都是垃圾的地方。

公開信提改善條件 促准傳媒報道

公開信呼籲，希望當局立刻救治感染新冠的工人，改善隔離的食宿條件，給予工傷待遇，按工傷保險規格賠付。此外，立刻由施工總承包向工人支付拖欠工資、調查工地疫情防控工作中是否存在失職並瞞報疫情等，並希望允許媒體記者對此次感染新冠和被拖欠工資的建築工人採訪報道。

本報記者昨多次撥打農民工提供的手機號碼，撥通後均顯示在通話狀態。昨日，微博網民「v孤勇者v」在微博表示，中建八局已經為他們提供安穩住處和應有條件，每頓飯都有供應，醫護人員也給他們每人發連花清瘟膠囊。

昨改口稱當局已提供「安穩住處」

「v孤勇者v」說，「 就在剛剛醫護人員給我們工友們送來了物資，早餐餅等等，非常感謝各位好心人士的幫助，如果沒有您們的幫忙，我們也不會有這麼好的待遇，非常感謝大家的關心與幫助」、「也肯請（懇請）各位媒體愛心人士等等不用再擴散這件事了……我們遇到的困難確實已經解決了，感謝了」。

另據《吉林日報》報道，景俊海前日到長春暗訪檢查疫情防控工作，對暗訪中發現的問題，他直接電話告知長春市主要領導，要求立即整改。

（新冠疫情）