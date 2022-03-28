上海官員換人 諸葛宇傑成首名「70後」省級副書記

上海官方的「上海發布」微信公眾號發布了諸葛宇傑履新的消息。諸葛宇傑生於1971年5月，上海市人，他也成為內地首名「70後」省級黨委副書記。有分析認為，由市委秘書長直升市委副書記的情况較少見，本次提拔使得諸葛宇傑在「70後」副部級中處於「領跑」地位。諸葛宇傑下來可能接替于紹良兼任政法委書記，也可能擔任專職副書記，成為僅次於市委書記李強和市長龔正的「三把手」。諸葛宇傑常年在上海工作，曾任上海港務工程公司經理、黨委書記，洋山同盛港口建設有限公司總經理，上海同盛投資（集團）有限公司副總裁，普陀區委常委、副區長，上海國際港務（集團）股份有限公司總裁、黨委副書記等職。2016年起進入上海市委工作。

金湘軍任天津市委副書記

天津昨日也有人事調整，據《天津日報》報道，金湘軍任天津市委副書記。金湘軍現年57歲，湖南江華人。他曾在四川、海南工作，1998年9月調任廣西，在此工作近二十年。2018年1月，金湘軍調任天津市副市長，次年兼任中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會主任。2021年1月，金湘軍任天津市委常委、秘書長。