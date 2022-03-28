內地多校「撐俄」培訓惹議 新聞稿被刪

據內地網絡傳出的新聞稿及通知等公開信息，專為思想政治課老師舉辦的「集體備課」，由各省教育部門主導，安排大學教師或校方高層主講，分析俄烏戰爭的「來龍去脈」。其中有備課材料認為，烏克蘭「政治腐敗，黨派林立，經濟凋敝，民族分裂，且當地政府軍和『納粹分子』顯示出仇俄傾向，並對烏東俄羅斯人殺害，着手生產大規模殺傷武器等，最終激化俄烏矛盾」。

本月中旬開始，多個省市以烏克蘭局勢為主題，展開名為「全國思政課『手拉手』集體備課」活動，並通過網路直播向轄下院校的思政課教師授課。以浙江省為例，主講的呂有志教授提出，「看待俄烏衝突和烏克蘭危機，必須要有正確的歷史觀、大局觀、角色觀，既要充分了解我國獨立自主的和平外交政策，也要以習近平的外交思想為指導。」

另外，山東省、陝西省亦有類似備課活動。陝西師範大學馬克思主義學院副院長劉力波活動上提到，要向學生主動灌輸符合主流意識形態、符合國家大政方針的思想，並稱「中小學生一旦被帶偏，再要掰回來就不容易了」。