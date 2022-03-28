尼泊爾總理晤王毅 稱堅定奉行「一中」

上月與美簽協議

屬「印太戰略」一環

尼泊爾政府今年2月把與美國簽署的「千年挑戰計劃」協議（MCC）提交議會，引發激烈爭議，美國務院表示尼泊爾不批准MCC「將影響美尼關係」。協議規定美政府援助5億（美元，下同，約39億港元）、尼政府投入1.3億（約10億港元）用於尼國內基礎設施建設。2019年5月，美國時任助理國務卿蘭茨在訪尼時表示，MCC協議是美國「印太戰略」的組成部分。一般認為，美方的「印太戰略」旨在遏制中國在區內的影響力。

中新社報道，王毅表示，中方願繼續同尼方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定站在一起，維護不干涉內政原則和國際關係基本準則，抵制單邊主義，反對強權政治，為地區和平穩定作出貢獻。

會見後，雙方以視像連線方式出席博克拉國際機場工程竣工儀式。機場由中企中工國際工程有限公司建設，總投資2.17億美元（約17億港元）。由中國進出口銀行向博克拉機場建設項目提供貸款。

王毅籲加快修跨境鐵路項目

王毅與尼泊爾外長卡德加舉行會談時，提及中尼全方位互利合作卓有成效，稱中方願加快推進重點合作項目，確保兩國陸路口岸暢通，探討開展「跨境電力」合作，豐富拓寬兩國經濟人文往來，特別是推進「中尼跨境鐵路」項目，建設「跨喜馬拉雅立體互聯互通網絡」。

前述報道稱，雙方認為中尼跨境鐵路項目得益於雙方領導人的擘畫，承載着兩國人民的美好期待，要致力於實現兩國老一輩領導人把鐵路修到加德滿都的夙願，使喜馬拉雅山脈成為兩國團結合作的紐帶和世代友好的象徵。