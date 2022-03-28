鄉鎮蒐集證物 籲目擊者報告

東航MU5735航班3月21日下午在藤縣埌南鎮莫埌村上空失聯墜毁。《南方都市報》報道，據通告，事故發生以來，救援人員日以繼夜搜救。除事發區域藤縣埌南鎮外，新慶、同心、塘步、埌南、金雞、象棋、天平、濛江等鄉鎮也發布相同的通告。

民眾發現殘骸須上報

通告表示，為「更好保障事故應急處置有關工作順利推進」，全鎮廣大黨員幹部群眾若知道有「3‧21」東航MU5735航班飛行事故發生過程的現場目擊證人或事故相關圖片影像等資料，請立即報告當地政府；全鎮各村群眾若在鎮轄區內發現有疑似飛機殘骸、疑似人體組織、疑似飛機乘客行李和隨身物品等，請不要觸碰、移動和破壞，要立即報警並上報當地政府。

據此前報道，墜機核心區山坳坡度陡，樹木密集，飛機墜落的果園梯田被衝擊成平地、水坑，大腿粗的竹子撕裂倒伏，一些樹幹完全斷裂。救援核心區約半個足球場大，但飛機殘骸的拋撒面積非常大，山的另一邊甚至也發現飛機殘骸，搜尋工作非常艱難。

（東航空難）