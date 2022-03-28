鄉鎮蒐集證物 籲目擊者報告

【明報專訊】廣西藤縣多個鄉鎮發布通告，呼籲民眾向當地政府報告東航空難發生過程的現場目擊證人或事故相關圖片影像等資料，同時要求勿觸碰疑似飛機殘骸或遇難乘客物品等，若發現立即報警。
東航MU5735航班3月21日下午在藤縣埌南鎮莫埌村上空失聯墜毁。《南方都市報》報道，據通告，事故發生以來，救援人員日以繼夜搜救。除事發區域藤縣埌南鎮外，新慶、同心、塘步、埌南、金雞、象棋、天平、濛江等鄉鎮也發布相同的通告。
民眾發現殘骸須上報
通告表示，為「更好保障事故應急處置有關工作順利推進」，全鎮廣大黨員幹部群眾若知道有「3‧21」東航MU5735航班飛行事故發生過程的現場目擊證人或事故相關圖片影像等資料，請立即報告當地政府；全鎮各村群眾若在鎮轄區內發現有疑似飛機殘骸、疑似人體組織、疑似飛機乘客行李和隨身物品等，請不要觸碰、移動和破壞，要立即報警並上報當地政府。
據此前報道，墜機核心區山坳坡度陡，樹木密集，飛機墜落的果園梯田被衝擊成平地、水坑，大腿粗的竹子撕裂倒伏，一些樹幹完全斷裂。救援核心區約半個足球場大，但飛機殘骸的拋撒面積非常大，山的另一邊甚至也發現飛機殘骸，搜尋工作非常艱難。
（東航空難）
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