東航第二黑盒尋回 記錄重要參數 遇難者「頭七」 家屬搜救人員哀悼

東航MU5735航班在3月21日下午失事墜毁，國家應急處置指揮部前晚在新聞發布會上宣布，機上132人已全部遇難。從前晚到昨晨，網民在微博寫下百萬條「致哀」留言。而中國東方航空及波音公司亦都在官方微博相繼發文悼念罹難乘客和機組人員。

昨午辦哀悼儀式 國務委員參加

央視新聞報道，昨日是東航MU5735航班遇難者「頭七」，廣西藤縣墜機搜救現場下午舉行了集體哀悼儀式，國務委員王勇參加哀悼活動。哀悼儀式於下午2時許開始，全場鳴笛，3‧21飛行事故國家應急處置指揮部全體人員、事故現場搜救人員等面向遇難飛機方向肅立默哀3分鐘，地方政府和工作組協助遇難者家屬，在搜救現場、殯儀館等地以多種形式分散開展哀悼活動。

官媒：唯有真相才能告慰同胞

內地媒體新華社旗下「半月談」發表評論文章稱，真正的悲傷是無法被撫平的。唯有真相，才有可能告慰遇難的同胞，才有可能避免悲劇再次發生。不管還需要多久，繼續追尋真相，仍是我們能夠為MU5735做的最有價值的事情。

經過多天搜尋，失事客機的第二個黑盒在昨晨9時20分找到。搜救人員稱，當時在距離撞擊點東側40米的山坡坡面1.5米土層下，消防員發現橙色罐，經專家確認，是客機第二個黑盒，記錄器其他部分損毁嚴重，數據存儲單元外觀較為完好，即日被送往北京的專業實驗室譯碼。搜救人員昨日還搜尋到部分遺體殘骸、9件遇難者遺物和729塊飛機殘骸。

公開資料顯示，波音737—800飛機裝有兩個飛行記錄器，其中一個是數據記錄器（FDR），安裝在客艙尾部，記錄時長25小時，記錄高度、速度、航向、俯仰角、滾轉角、垂直速度以及機組的操作如駕駛盤桿量、油門等重要參數。另一個是駕駛艙話音記錄器（CVR），安裝在貨倉尾部，可以分別記錄機長、副駕駛、備用和環境聲音通道，記錄時長約3小時。

專家：價值大於語音黑盒

可還原飛機最後狀態

《北京青年報》引述內地《航空知識》雜誌主編王亞男表示，飛行數據記錄器，數據包括飛機的一些重要飛行參數。

他認為飛行數據記錄儀在解讀事故發生經過方面的價值大於駕駛艙語音記錄器，因為它能夠提供的信息更加準確、直觀，可以還原機艙內最後駕駛員的操作和飛機的狀態。

（東航空難）

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