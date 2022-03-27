澳總理拒見華大使 促先恢復部長級會面

澳外長早前與肖千會面

澳洲特別廣播服務公司（SBS）報道，澳洲總理辦公室發言人早前證實，莫里森還沒見過肖千，而外長佩恩「較為恰當地」已與肖千會面。莫里森昨日回應稱，在中方解除部長級會面的禁令之前，兩國外交關係無法解凍，「只要中國繼續拒絕和澳洲的部長和總理對話，我認為那（拒見大使）是完全合理的反應」。

報道引述消息人士表示，肖千會見莫里森的要求，可能來自中國政府更高級別的層面。別國大使求見澳洲總理的狀况比較罕見，但坎培拉為一些國家設置了相關渠道，主要盟友美國、英國、日本、新西蘭、加拿大和新加坡都有正式途徑，中國和印尼等戰略伙伴也獲得此特殊待遇。此前4名來自工黨和自由黨的澳洲總理，都曾在任內與中國大使會面，但澳洲駐華大使從未見過中國國家主席習近平或總理李克強。

中澳關係近年緊張，肖千1月履新後吹和風，他在飛抵悉尼國際機場時就發表書面講辭指出，只要雙方堅持相互尊重、平等相待、包容互鑑的原則，牢牢把握兩國關係發展的正確方向，中澳關係之路就會愈走愈寬廣。肖千上月出席活動時又稱，中方一貫重視中澳關係，願積極發展與澳方的友好合作，與澳方一道相向而行，以兩國建交50周年為契機，總結過去、面向未來，共同努力推動中澳關係沿着正確軌道向前發展。他此前已見過兩名澳洲前總理基廷（Paul Keating）、霍華德（John Howard），明確表示中國政府願與澳方改善關係。

1月履新後吹和風

自澳洲近年在香港、新疆問題上批評中國，呼籲追查新冠病毒源頭，以及禁止華為參與建設澳洲5G網絡後，中澳關係一直處於緊繃狀態。2020年，中國對澳洲的葡萄酒及牛肉等產品進口實施制裁。去年5月又無限期暫停中澳總理定期會晤的「中澳戰略經濟對話機制」下一切活動。