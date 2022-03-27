當局派罐讓家屬裝走泥土「永在一起」

正在廣西繼續指導東航墜毁事故應急處置工作的國務委員王勇，25日下午到東航乘客家屬住地看望慰問，並檢查指導善後處置工作。央視新聞報道，王勇強調，要按照「一戶一冊一專班」要求，加強對家屬的人文關懷和心理疏導，強化全程服務保障，及時解決合理訴求，紮實有序做好善後處置和救助幫扶等工作。

在當日上午，王勇主持召開有關會議時也強調，要牢固樹立人民至上、生命至上理念，全力以赴、科學有序開展現場搜尋搜救，加快推進事故調查取證，穩妥細緻做好家屬安撫等善後工作，及時準確發布信息，更好統籌疫情防控和應急處置各項工作。

網暴家屬 抖音封禁帳號

另抖音安全中心微信公號昨稱，巡查發現，事故中一名家屬小月（化名）在抖音發布一則懷念家人的影片，受到個別網友指摘其蹭熱度。平台立刻對此處置，通過受害者保護措施電話外呼、安全提醒等手段，提醒用戶使用產品功能屏蔽網暴、騷擾信息，保護用戶的人身安全。當前已處理下架違規評論217條，無限期封禁在評論區發表不當言論的3個帳號。

（東航空難）