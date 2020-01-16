墜機第六日 指揮部確認132人全遇難

確認120人身分

綜合央視、新華網等報道，國家應急處置指揮部舉行發布會披露，連日來，公安機關技術部門出動220人，組成了29個勘察組，開展現場勘察、搜救和檢驗工作，共確認120人身分，其中乘客114名，機組人員6人，相關工作還在繼續。理化實驗室累計受理了66份檢材，完成檢驗41份，均沒有檢出常見無機炸藥的主要離子成分，也沒有檢出常見有機炸藥成分。廣西民政廳殯葬服務人員已到場協助開展工作，遇難者遺骸、物品均已妥善保管。墜毁的東航MU5735航班，共載有123名乘客和9名機組人員。

未見第二黑盒 找到位置接近儀器

廣西消防救援總隊表示，6天來，全體消防救援人員搜尋範圍累計超過24萬平方米，搜尋到部分遺體殘骸和機體殘骸。不過，仍沒有找到第二個黑盒，民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，目前已搜尋到與第二個黑盒安裝位置較近的一部緊急定位發射儀（ELT）。

在飛機撞擊點附近已找不到生命迹象，由於淤積較深，工作困難，搜救人員已對撞擊點附近區域採用人機協同方式搜尋，大型機械將土挖出來，搜救人員再從中仔細翻找，搜尋每一件證物。翻找後的泥土會清運到集中堆放區二次搜尋，不放過任何一種可能。

澎湃新聞報道，梧州市藤縣多鎮25日相繼發布通告，號召幹部群眾報告目擊證人、事故相關影像資料等。通告還提醒，若發現疑似飛機殘骸、疑似人體組織等，不要觸碰、移動，要立即報警並上報鎮政府。此前在主要撞擊點周圍半徑30米左右的核心區域，已經找到的主要殘骸包括引擎葉片及渦輪等殘件。核心區外500米處甚至10公里處，亦找到疑似飛機殘片。

另外，藤縣3‧21事件應急處置指揮部辦公室25日也發出聲明，稱指揮部暫未以任何名義向社會募捐，請不要向任何機構的銀行帳戶、支付寶收款碼、微信收款碼等轉帳，「不要上當」。

另路透社稱，波音表示，技術部門將支援美國國家運輸安全委員會（NTSB）和中國民航部門調查這宗空難事件。

（綜合報道）

（東航空難）