「影響國家全球經濟」 上海不封城 專家稱探索新模式 昨推大規模自測

增逾2000感染再創新高

上海前天有38宗本土確診（包括5宗無症狀轉確診個案）和2231宗無症狀感染個案，再創單日新高，大部分都在隔離中發現。作為內地接收最多入境航班和旅客城市，上海過往遇到疫情，沒有採取封城、全民檢測的措施，而且允許集中隔離時帶寵物等相對人性化的做法，讓上海抗疫備受好評。

今輪疫情的感染人數屢破新高，上海採用分區封控、大規模檢測以及快速測試等管控方式，堅持不封城。上海各行政區先後發布《告居民書》，由昨日起至明日6時，浦東、嘉定和等8個區的23個街鎮，被劃為重點區域，落實人員居家隔離或不外出，開展1次核酸檢測。至於其他區域為非重點區域，由社區人員上門派發快測包，開展1次抗原自測。

上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡昨在疫情新聞發布會上解釋，上海之所以採用「重點區域+非重點區域」、「核酸檢測+抗原自檢（即快測）」的方式，「是上海目前的一種探索，這種探索可以說是被逼出來的」，以應對病毒的快速傳播和上海本身的城市特點。

「我也看到網上有人建議，『咱們就下定決心封上3、5天，封上一周不行嗎？』不行，為什麼不行？因為上海不僅僅是上海人民自己的上海，上海還在全國經濟社會發展中，承載發揮了重要的功能，甚至於對全球經濟都有影響」。吳凡舉例，如果上海停下來，「東海上就會多出很多漂在海上的國際貨輪」，會影響整個國家的經濟和全球的經濟。

吳凡稱，全部上海市民應該有大局觀，在篩查中，展現上海認真、仔細的城市特質。「小到每個人、中到每一個基層幹部，管控、篩查一個不落、全覆蓋……以最快速度實現動態清零，用最小的成本、最快的速度恢復日常的生活」。民眾若在家中快速測試發現陽性，需要上報再核酸覆檢。如果「非重點區域」較多陽性，吳凡說，還是需分析，有無必要作為重點區域進行管控和篩查。「最關鍵是全覆蓋，保證出去流動的人都是陰性的。」吳凡指，居民未完成自行檢測前，小區仍可以禁止外出，但否認等同封城，強調人員仍然可以流動。

一天「2500萬人自戳鼻孔要入史冊」

昨日，微博有大量上海市民「打卡」，表示完成了「全家捅」，有人還稱上海26日「2500萬人自己戳鼻孔，要計入史冊」。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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