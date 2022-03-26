邊境衝突後 王毅首訪印

雙方同意深化經貿合作 便利往來

路透社報道，蘇傑生與王毅會晤3小時，之後在記者會表示，他和王毅真誠討論，特別是傳達了印方的關切。根據中國外交部網站消息， 王毅說，中印是擁有28億人口的最大發展中國家和新興經濟體代表，在世界進入新的動盪變革期背景下，雙方應加強溝通、協調立場，維護各自正當利益和發展中國家共同利益，為促進世界和地區和平穩定作出各自貢獻。蘇傑生表示，印方沒有改變對中國重要性的戰略判斷，願同中方加強溝通、增進互信，使雙邊關係盡早走出低谷，持續推進兩國務實合作。雙方同意就深化經貿合作，便利人員往來，跨境河流水文交流等開展對話溝通。

而王毅在與多瓦爾會晤時強調，要把邊界問題上的分歧擺在雙邊關係適當位置，堅持雙邊關係正確發展方向。中方歡迎印發展振興，支持印在國際事務中發揮更重要作用，也尊重印度在地區的傳統作用。願在南亞地區探索「中印+」合作，構建良性互動模式，實現更高水平、更大範圍的互利共贏。