與約翰遜通話 習：中方願為烏和平發揮作用

新華社報道，習近平與約翰遜通話時指出，中英國情不同，發展道路也不同。雙方應該着眼戰略和長遠，堅持相互尊重，本着開放包容心態，加強對話交流，擴大互利合作。中方願以坦誠、開放、包容的態度同英方開展對話合作。

約翰遜：英中可合作事很多

約翰遜表示，英中在很多問題上擁有共同利益，可以合作的事情很多。英方願同中方開展坦誠對話，加強交流合作，拓展兩國經貿合作，深化氣候變化、生物多樣性等全球性問題和地區熱點問題上的溝通協調。

兩人另就烏克蘭局勢交換意見。習近平強調，國際社會應該真正勸和促談，為政治解決烏克蘭問題創造條件，推動烏克蘭早日回歸和平。中方願繼續為此發揮建設性作用。

Evening Standard報道，通話約50分鐘，唐寧街10號發言人稱，雙方通話涉及烏克蘭局勢等多個議題。約翰遜還對東航墜機表示同情。

中韓擬擴大多領域合作

與尹錫悅通話時，習近平表示，中方願同韓方一道，加強國際和地區合作，為保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通作出積極努力。中韓在維護地區和平、促進世界繁榮方面負有責任。尹錫悅稱，韓中加強合作，有利於兩國實現各自發展、造福兩國人民，也將為東北亞地區和平穩定作出貢獻。韓方願同中方密切高層交往，增進互信，促進民間友好，推動韓中關係向更高水平發展。

韓聯社消息，雙方就搞活高級別戰略溝通、妥善處理韓中事務達成一致，並商定在供應鏈、衛生、氣候變化、霧霾等環境、文化等諸多領域擴大實質性合作。