殘骸遺物續現 官媒澄清未尋獲第二黑盒 家屬遭網民批「不夠悲傷」

國家應急處置指揮部昨日下午舉行第五場新聞發布會，稱搜索人員還在逐一調查事發附近的攝像頭，努力尋找線索，並在調查組的協助下進一步擴大搜索範圍，雖仍未找到幸存者，但從未放棄尋找倖存者的努力。目前由專家和刑事技術人員組成34個工作組，已全面開展生物特徵、痕迹物證勘察勘驗，遇難者身分鑑定和DNA檢測比對工作。經過對中心現場的勘查，以及三輪搜尋，截至昨日下午3時，發現部分遺體殘骸，發現、提取現場18份指紋檢材、101件遺物。

搜索擴大至20萬平方米

《中國民航報》昨曾報道找到第二個黑盒的消息，新華社其後在微博澄清，救援現場正在抓緊搜尋第二個黑盒，有關消息將以指揮部新聞發布會發布消息為準。《中國民航報》下午發聲明致歉，稱是工作失誤，核實相關事實不嚴謹，「特向讀者鄭重致歉」。

事實上昨日在客機失事核心區域，曾發現一些橙色碎片，當時搜索人員一度認為黑盒就在附近並加緊挖掘，不過央視其後稱，在核心區發現MU5735多個大型構件，也發現了一些橙色碎片。但經專家組確認，這些碎片並不是第二個黑盒。目前仍在搜索，範圍也擴大到近20萬平方米。

有家屬將現場泥土入罐帶走

針對約200名乘客家屬先後趕到當地等候，應急指揮部稱正積極蒐集旅客家屬訴求，開展家屬援助工作。而在24日，有位家屬抓了一捧泥土放進罐子帶走，現場短片顯示，還有家屬在呼喊：「我們過來接你，記得跟着我們回家」。有搜救人員表示，聽到家屬的哭聲，他們的心「也在抖」。

不過，「澎湃新聞」報道，部分乘客的故事被披露後，其家屬卻受到「網絡暴力」。一位乘客家屬透露，他受訪講述他們家的故事，該報道刊出後，他被網民質疑「不夠悲傷」。他稱這不僅對他的心理造成巨大傷害，也可能會影響到他的家庭關係。

另一乘客家屬表示，得知航班出事後，家人在抖音發了一條懷念親人的片段，隨即遭到個別網友的「猛烈攻擊」，質疑「家裏人去世你發在抖音上面這不叫蹭熱度叫什麼？你在抖音守孝嗎？」對此她和家人在24日發出「致歉信」，稱不是蹭熱度及佔用公共資源，「非常抱歉，再次深深的道歉讓您不舒服了……」

（東航空難）