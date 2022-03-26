北京聞風：中共將完成「巡視全覆蓋」任務 ／文：鍾鳴九

市縣黨委共巡察13.5萬黨組織

北京科技大學廉政研究中心主任宋偉對筆者表示，本輪巡視是中共二十大之前的最後一輪中央巡視，意味着中共即將圓滿完成十九屆中央巡視全覆蓋任務，兌現政治承諾。事實上，實現一屆任期內巡視全覆蓋，是黨章規定的重要政治任務。十九大後，中共中央對深化巡視巡察全覆蓋作出新部署，要求堅持數量與質量並重、進度與效果兼顧，做到有形覆蓋與有效覆蓋相統一。隨着中共中央第八輪巡視完成反饋工作，十九屆中央巡視覆蓋率已超過90%。

值得一提的是，在推進中央巡視全覆蓋的同時，對省區市全覆蓋的督促亦在加強。2021年，31個省區市和新疆生產建設兵團黨委巡視機構完成對2284個單位黨組織的巡視，覆蓋率超99%。其中2021年換屆的14個省區市已完成全覆蓋。全國市縣黨委2021年共巡察13.5萬個黨組織，完成市、縣兩級巡察全覆蓋。

四級巡察體系已建 制度新動力

今年1月舉行十九屆中央紀委六次全會。中央紀委書記趙樂際在會上作工作報告，部署全年六項重點工作任務，其中第四項為「健全巡視巡察上下聯動格局，實現高質量全覆蓋目標任務」。宋偉指出，加強巡視巡察上下聯動、與其他監督貫通融合，是十九大以來巡視制度創新升級的重要成果。經過近年的不斷實踐與完善，中央、省、市、縣四級巡視巡察工作體系已正式建立，釋放出新的制度活力。

宋偉認為，巡視工作在十八大以來、特別是十九大以來取得明顯成效，離不開三方面原因。一是中共中央的高度重視和頂層設計，形成全面從嚴治黨的戰略方針，以及自我革命的戰略思想，為巡視工作奠定了堅實基礎；二是巡視全覆蓋的持續性節奏，既保持平穩，亦馳而不息，從而推動巡視工作一步步向縱深發展，使成效不斷鞏固；三是巡視領域的黨內法規建設持續加強，並進行一系列巡視制度創新，不斷推動形成更加成熟、更加定型的巡視制度，實現巡視工作的制度化、常態化、周期化。

可預期今年紀檢監察機關相關工作，將以迎接和開好二十大為主線。分析人士指出，當前腐敗和反腐敗較量還在激烈進行，並呈現出一些新的階段性特徵。因此，料全面從嚴治黨的主基調將在二十大之後繼續堅持，而巡視工作亦會持續發揮震懾作用，不斷探索制度機制的鞏固與優化。

文：鍾鳴九