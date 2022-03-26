秦剛談中俄合作 「沒禁區有底線」

稱中美保持溝通 對勸和促談看法異

在24日晚播出的專訪中，秦剛表示，烏克蘭危機爆發後，中美一直保持密切溝通交流，但在怎麼實現勸和促談、實現歐洲持久安全，存在不同的理解和看法。中方明確表示，反對美方對中國無端抹黑指摘。中美關係當前充滿挑戰，不希望看到烏克蘭危機給中美關係造成進一步連帶的傷害。

秦剛又稱，中俄有正常往來。中方希望也要求，中俄正常往來合作不能受到影響，如果美方因此對中國實施無力的單邊制裁或者長臂管轄，中方堅決反對，會採取堅決有力措施回應，維護中國正當合法權益。秦剛表示，中俄是全面戰略合作伙伴，今年2月還曾經發表聯合聲明，除列舉今後重點合作領域外，在國際問題上表達兩國的共同觀點和主張，核心就是國際關係民主化，反對重拾冷戰思維，挑動集團對抗，中俄這些領域合作沒有上限。「中俄之間合作沒有禁區，但是也是有底線的。這個底線，就是聯合國憲章所確立的宗旨和原則，是公認的國際法和國際關係的基本準則，這也是中國同其他任何國家處理雙邊關係時，所遵循的行動指南。」

拜登：曾提醒習或後悔援俄侵烏

正在歐洲訪問的拜登周四表示，中國明白自己的經濟未來與西方聯繫在一起，此前他曾提醒中國領導人習近平，北京可能會後悔為俄羅斯入侵烏克蘭提供支持。路透社報道，拜登談到與習近平通話時稱：「我沒有威脅他，但我向他表明了這一點──確保他明白幫助俄羅斯的後果。」他並指出中美互為對方的最大貿易伙伴的經貿關係。