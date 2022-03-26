任職醫院控疫拒收 上海女護哮喘失救

東方醫院停急症 再赴10公里外求診

綜合內媒消息，上海市東方醫院南院生殖中心護士周盛妮，周三晚在家突發哮喘，服藥自救無效後，家屬將她送往東方醫院急診部求救，但急診部停診，一行人遭保安拒絕進入。其後周被送往10公里外的仁濟醫院東院救治，該院亦是浦東新區唯一仍維持急診的醫院，但因耽誤太久，她在當晚11時許搶救無效去世。

上海東方醫院昨發布公告稱，周盛妮周三晚7時許送到醫院，但「因疫情防控需要，急診正暫時關閉，進行環境採樣和消毒」。院方又表示，周盛妮工作勤懇，任勞任怨，是一名優秀的白衣天使，「我們對她的去世深感痛心，對她的親屬致以誠摯慰問」。

醫生：非病毒害死 是被僵化規定殺死

醫學網站「丁香園」引述周的朋友指出，當時是保安不讓她進入，「我覺得這個權力不能給門衛，因為他們沒有能力作醫學判斷，建議急診門口應有醫生進行輪班」。該友人還稱，周以前義無反顧加入新設的、工作量大的生殖中心，但最後卻被自己的醫院拒之門外，「底層醫護人員，有時真的很心寒」。醫生張強在微博寫道：「這位醫務同行不是被病毒害死，而是被某些僵化的、粗暴的『規定』殺死」。

市衛健委主任鄔驚雷昨在疫情防控記者會上，向周盛妮表示深切哀悼，「作為同行非常痛心」。他解釋，近期醫院經常發現有陽性感染者就醫，給市民看病就醫造成不便。要加快對涉疫醫院的流行病學調查，盡量減少對正常服務的影響，尤其是急診。他又表示，兩年多來，特別是近一段時間，全市一線防疫工作人員，連續作戰十分辛苦，體力心理壓力巨大，「今後一定要關心關愛好一線防疫人員，加大支持保障力度」。

新增個案連續8天新高 輿論質疑遜深圳

上海單日新增個案連續8天新高，24日新增1609宗本土陽性個案。自3月1日出現第一宗社區個案，疫情已持續超過3周，累計收治感染者逾7000宗。雖然上海未封城，而是對部分居民區封閉管理，加上大範圍「網格化」篩查，多間醫療機構因配合疫情協查工作，暫停部分醫療服務。截至前日，全市有39家醫療機構停診。

西安、吉林早前有病患因疫情管控而耽誤就醫去世。不過此事發生在聲稱「精準防疫」的上海，加上個案急速增加，輿論質疑上海不如干脆封城的深圳。

《環球時報》前總編胡錫進則指出，要支持上海對精準防疫路線的盡量堅守，如果上海斷然封城，不僅經濟損失，衝擊整個中國的國際形象，對目前該如何應對Omicron提供不了進一步的回答。「上海是最有能力對動態清零提供新探索、貢獻新經驗的城市」。

（新冠疫情）

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