認封控過長有不足 張文宏：上海正打最難一仗

國家衛健委昨日公布，內地前天錄2010宗本土確診，2722宗本土無症狀感染。上海除4宗本土確診，另有979宗本土無症狀感染，涉全境16個區。「財新網」報道，上海浦東新區多個社區昨天及今天（24日及25日）開展核酸篩查，各居民小區封閉管理，民眾憑48小時內核酸陰性報告只進不出，「非必要不出門」。

網傳短片 滬深防疫釀衝突

上海證券交易所相關人士稱，上交所已啟動「全所最小運行單元駐所辦公機制」，確保安全運行和各業務正常開展。其他員工原則上居家辦公。其間，上交所辦公場地仍可憑核酸報告和兩碼正常進出。昨日有網傳短片顯示，上海、深圳兩地因防疫進行社區封控以及核酸檢測等，一度引發民衆與防疫人員推撞、越過封鎖線等小衝突。

對於上海防疫問題，張文宏昨在微博稱，「封控區內生活照顧不夠，封控時間過長，醫院反覆封控造成正常看病困難」的情况，不應該迴避。他強調上海「不搞一刀切」，希望盡量無疏漏篩查的同時能夠最小化影響生活，肯定是非常不容易，也難免會不順利，但也正顯示絕不肯走抗疫回頭路的決心。

（綜合報道）

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