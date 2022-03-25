「女人腳臭是男人5倍」 「寶潔中國」涉辱女性道歉

促銷文案 疑無研究佐證

綜合中新網、觀察者網等報道，「寶潔會員中心」公眾號於本月13日發布文案〈女人腳臭是男人的5倍，不信聞一下！〉，引發網民熱議。文章稱，「男人足部細菌繁殖速率是400%，女人是2300%，女人頭髮比男人髒一倍……」，又以「真相」等字眼描述 「再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒」、「女人頭髮比男人髒一倍」等內容。在文章最後，寶潔推薦自家產品，並冠以「我們有全身香香5件套」。據網傳截圖，該文案疑未有提供或引用研究佐證上述主張。

有網民回應稱，「如果是正常科普的話都可以接受，但有明顯侮辱性詞彙的話就真的有問題了。」經過多天發酵，事件昨日登上內地網絡熱搜，有關話題佔據熱搜榜多個位置。

寶潔中國昨日在微博刊聲明道歉，稱「寶潔公司一直提倡平等，包容和尊重的價值觀。我們已經刪除這篇文章，並嚴肅整頓該帳號的運營。我們一定會深刻反思，杜絕類似情况再次發生」。

包括《中國婦女報》、澎湃新聞等昨亦刊發評論批評寶潔。《中國婦女報》的評論文章稱，乾淨整潔是個人習慣，和男女無關，不滿寶潔為營銷「不顧事實，丟了客觀， 忘了尊重」，打着「科普」幌子，污化女性製造焦慮，挑起對立爭論，稱「不尊重女性，不僅不會帶來消費，反而會招致消費者尤其是女性消費者的抵制」。

官媒斥挑對立 網民翻舊帳

有內地網民稱「這已經不是寶潔第一次如此行徑」。有人舉例，指寶潔公司曾在2021年因欺騙、誤導消費者被河南平頂山市市場監督管理局罰款20萬人民幣；又重提2005年寶潔曾在潘婷廣告中，涉嫌誇大宣稱洗髮水能讓頭髮10倍堅韌、效果持續終生，遭多方質疑。翻查資料，該年浙江工商局曾發出《行政建議書》，建議省內所有媒體停止發布寶潔旗下的潘婷洗髮水廣告。