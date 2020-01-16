美審視549中國商品 重新豁免352項關稅

USTR在聲明中表示：「今天的決定是在仔細考慮公眾意見，並與其他美國機構協商後所作出。 」路透社報道，美國前總統特朗普任內曾對價值達3700億美元（約2.88萬億港元）的中國商品徵收7.5％至25％懲罰關稅，其後決定豁免其中逾2200項，但豁免期先後屆滿。USTR代表戴琪去年10月宣布擬重新豁免其中549項自中國進口商品的關稅，並就此諮詢公眾。今次關稅豁免涵蓋當中352項商品，包括泵、引擎等工業零件，某些汽車零件和化學物，以及單車、吸塵器等消費品。根據聲明，這些中國產品關稅豁免回溯自去年10月12日，延續到今年12月31日。央視新聞報道，豁免涉及352項商品，遠低於原先考慮的549項。

華：盼全面取消 返經貿正軌

中國商務部新聞發言人束玨婷昨日表示，今次關稅豁免有助於相關產品的正常貿易。她強調，在當前通膨持續走高、全球經濟復蘇面臨挑戰的形勢下，希望美方從中美兩國消費者和生產者的根本利益出發，盡快取消全部對華加徵關稅，推動雙邊經貿關係早日回到正常軌道。

另外，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三（23日）接受路透社訪問時說，所有中國的半導體公司都依賴美國的軟件製造晶片，因此它們受到（美國）控制。她警告說：「如果我們發現它們向俄羅斯出售晶片，那我們會通過拒絕這些企業使用（美國）軟件的方式，來讓它們徹底關門。我們已經完全準備好這麼做。」

（綜合報道）

（中美角力）