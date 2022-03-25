搜索範圍擴5倍 檢懷疑引擎殘骸 另一黑盒「肉眼逐寸尋」 救援員：續尋倖存者

空難第四日，當局昨日安排有駐京記者證的境外傳媒到救援現場採訪。連日下雨，部分區域昨日更發生小型塌方。現場畫面所見，地面泥土因降雨鬆軟黏稠，形成不少水窪，走路要將腳從泥濘中拔起來。大型救援車輛無法進入現場，救援員要將搜索工具及物資等抬上山。

確認撞擊點 部分飛機殘骸埋地下20米

昨日現場發現疑為飛機引擎的大型殘骸，因體積較大，要由十多名搜救員合力用繩索將之從泥坑拖出。當局已確認事故主要撞擊點，大部分殘骸集中在主要撞擊點周圍半徑30米的核心區域內，深度從地面向下延伸約20米。距離核心現場約10公里的農田，找到一塊大型飛機碎片，當地政府正動員鄉鎮、村組力量，沿航線擴大搜尋範圍。

央視報道稱，飛機碎片散落區域面積約2500平方米。尋獲的物件，還包括駕駛艙內的機組逃生繩、機組手冊殘片以及部分機組人員的證件。

天雨礙行進搜索 接收不到儀器信號

繼前日公布稱找到部分人體組織碎片，當局昨日公布找到部分遇難者遺體殘骸，現場救援人員仍以搜救生命為目標。廣西消防救援總隊作戰訓練處副處長黃尚武表示，他們使用熱成像儀、生命探測儀作表層搜索，但是由於天氣原因，儀器信號相對較弱，因此採用人工搜索和空中無人機配合，搜索範圍已擴大近5倍，「加上這兩天下雨路非常滑，行進有一定困難……急切希望能盡快搜索到倖存者，我們心情比較焦急，這就是我們最大的困難」。

此次失事客機配備兩個黑盒，當局周三尋回的黑盒，經判斷為駕駛艙語音記錄器（CVR）。前晚由專人送達北京的譯碼實驗室，由於碰撞破損，當局不排除有數據存儲單元損壞的可能。中國民航局航安辦主任朱濤昨表示，兩部飛行記錄器都安裝在飛機後部，CVR的發現，增加尋回「飛行數據記錄器」（FDR）的可能，將繼續搜索。

央視現場記者指出，專家多次搜索黑盒的自帶無線電信號，但一無所獲，相信其發射器可能受損，報道稱「搜救人員主要靠肉眼一寸一寸排查」。

美NTSB稱赴華受簽證隔離限制

另外，美國方面稱，中國已邀請美國國家運輸安全委員會（NTSB）一同調查東航事故。不過據路透社報道，NSTB周三表示，目前前往中國受簽證和新冠疫情隔離要求限制，「在決定是否前往中國之前，我們正在與國務院合作，與中國政府解決這些問題」。

中國外交部發言人汪文斌昨表示，中方正全力開展搜尋與救援工作，將按照國際民航公約及其附件以及中國民航法律法規開展事故調查，「並與相關方保持密切聯繫」。

明報記者

（東航空難）

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