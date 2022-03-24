蔡英文安倍視像會晤半小時

中央社報道，總統府上午公布兩人半小時會談全文，以及9分35秒的影片。蔡英文表示，俄羅斯入侵烏克蘭，這種以片面武力的方式改變現狀、侵害民主國家主權的舉措，絕不能容許在印太地區發生。安倍稱，台日所在的印太海洋，必須是維持在國際法下自由及開放的海洋，當然也絕不能允許武力片面地改變現狀。他又表示，全面與進步跨太平洋伙伴關係協定（CPTPP）是他擔任首相時簽署生效的協定，期待台灣在接受該協定原則，以及符合該協定的高標準下，能夠盡早加入。

大陸外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上表示，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織。「台灣是中國的事，不關日本的事」，日本國內部分政治勢力公然與台獨勢力勾結，在台灣問題上指手畫腳，中方對此表示堅決反對和強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉。國台辦批評，日本一些人在涉台問題上發表錯誤言論，性質十分惡劣。