深圳社區逼住戶檢測 物管威脅斷水電

深圳在21日深圳解封後，當局要求進出小區要有48小時核酸檢測陰性報告，惟有社區「加碼」要求住戶必須持連續5天的核酸檢測紀錄方能出入；有部分社區物業管理人員為「催促」居民做核酸檢測，在限時內不做檢測即對住戶斷水斷電作為威脅，當中包括南山區的星海名城、雍景灣花園等物業管理公司。昨日，深圳大學歷史系主任張小也向當局舉報，稱自疫情以來，其居住的雍景灣花園社區層層加碼，不按深圳市政府規定辦事，以停水停電威脅住戶做核酸檢測。就此，張小也認為「社區變本加厲，實在難再忍」。

另外，繼深圳地鐵因防疫減少班次導致月台人滿為患之後，有網民發現深圳撤掉大批核酸檢測點，在要求市民出行需持48小時核酸陰性證明的情况下，導致許多市民遇到難以核酸檢測的問題。有人因為沒能排到隊驗核酸，導致隔天無法上班，一時情緒失控踢倒椅子即被警方帶走。

另中新社報道，受疫情影響停航的深圳蛇口至香港機場高速客船航線和灣區海上遊航線恢復運營。每日2個班次，所有航班入座率控制在50%以內。旅客須持粵康碼綠碼、行程碼綠碼和48小時內核酸陰性證明登船。

（新冠疫情）