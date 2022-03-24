網傳滬封城 官方：勿信謠 周浦醫院醫護罷工抗議改「方艙」

內地近日疫情此起彼伏，多個城市也一度「封城」應對。前天晚上，有關「上海馬上封城7天」、「全封4天」等言論在網上大量傳播。對此，「上海發布」昨回應稱，此為不實信息。據防控辦疾控組介紹，經過上一輪重點區域和非重點區域的核酸篩查後，相當部分街鎮和小區已符合要求解除封控。

警方亦對涉嫌散佈不實信息的38歲張姓男子和42歲俞姓男子立案偵查。警方稱兩人為博取眼球，吸引關注，自行編造所謂「封城」信息，分別發布在同事群、業主群內，造成大規模傳播和惡劣社會影響。目前案件正在進一步審理中。

封控區多 市民投訴網上搶不到菜

不過，從當局公布的病例資料來看，閔行區、徐匯區、浦東新區部分區域皆為近日病例較多的地方，有些社區居民已歷經5天或7天的封閉與核酸篩檢。由於封控小區數量較多，很多市民投訴買不到菜，「中新經緯」報道，有市民表示，在生鮮電商平台，凌晨起床依舊搶不到菜。還有市民表示，多個平台均顯示「今日配送已滿」。

昨日，多家生鮮電商平台回應稱，目前上海米麵糧油、肉蛋果蔬等民生商品供應充足，但在配送端存在壓力。上海市商務委主任顧軍昨稱：「上海市的生活物資供應充足，整體情况穩定」。對於有些封控在家的市民買不到菜，顧軍表示，這主要是由於疫情防控需要，封控區域人員又習慣在幾個主要電商平台上下單購物，導致平台的配送力量跟不上訂單的增長。

此前，上海決定將浦東新區的周浦醫院用作集中隔離收治陽性感染者，引發醫護人員罷工抗議。網傳短片顯示，有醫護人員表示，反對將院區變成方艙醫院。鄔驚雷昨表示，上海已先後啟用一些後備醫療機構集中隔離收治感染者，這不是方艙醫院，等同傳統意義上的醫療機構。目前已對閔行和嘉定體育館按規範改建，作為對輕症、無症狀感染者集中隔離管理的場所。

另據國家衛健委官網通報，前天內地新增2591宗本土確診和2346宗無症狀感染。

（綜合報道）

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