蘇利文：未見中國武器援俄

內媒：華府放棄炒作中國對俄軍援

綜合路透社和美媒報道，蘇利文是在美國總統拜登出訪歐洲前夕的吹風會上作出有關表態。「觀察者網」報道，美國政府似乎已經放棄炒作「中國對俄軍援」。在21日的白宮記者會上，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）被問及「是否收到有關中國給俄羅斯提供物質援助的消息」時，回應「中國大使稱會和俄羅斯保持正常經貿關係。除此之外我們沒有進一步評估」。

俄烏軍事衝突爆發後，英國《金融時報》和美媒《紐約時報》等西方媒體上周分別引述不具名美國官員的話說，俄羅斯正在向中國請求軍事和經濟援助。報道另指出，美國對北約盟友和幾個亞洲國家稱，中國之前暗示願意向俄羅斯提供軍事和經濟援助。

蘇利文14日在意大利羅馬與中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤前曾公開表示，如中國幫助俄羅斯躲避制裁將面臨嚴重後果。不過，俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）當日澄清稱，俄羅斯沒有要求中國為俄在烏克蘭的特別軍事行動提供幫助。中國也多次否認有關說法，並指控美國散佈「惡意的虛假信息」。

澤連斯基助手盼北京敦促停戰

另據路透社報道和英國皇家國際事務研究所（Chatham House，又譯查塔姆研究所）發布片段，烏克蘭總統澤連斯基辦公室負責人耶爾馬克（Andriy Yermak）出席英國皇家國際事務研究所組織的視像研討會表示：「我們認為中國應該在結束這場戰爭和建立新的全球安全體系方面發揮更顯著的作用」。昨日耶爾馬克又在Twitter發文稱：「中國是世界上最強大的領導人之一。基輔希望北京在結束這場戰爭方面發揮更突出的作用。」