前日答非所問惹眾怒 東航昨稱符適航要求

「3機師平時表現良好家庭穩定」

在昨天的新聞發布會上，《中國民航報》問及飛機失事前天氣、與空管單位的通訊聯絡，《人民日報》則問及機長的資質和飛行紀錄時，孫世英表示飛機嚴格按照維修技術方案實施，狀况穩定正常。起飛前，亦符合維修放行標準和適航要求，正常放行。

至於3名機長，孫世英提到，他們的飛行執照和健康證都在有效期內，健康狀况良好、飛行經歷完備。他還特別提到，「3名飛行員平時表現良好，家庭情况也都穩定」。民航事故調查中心主任毛延峰表示，飛機失事時，航路上天氣適航，無危險天氣。飛機直到突然下降高度之前，機組與空管單位均保持正常的通訊聯繫。

網民讚路透記者「問得內行」

而在前日記者會，路透社記者問道：「飛機的維修紀錄如何？近期維修方面有無發現問題？飛行員的飛行小時紀錄？事故發生的時候天氣是怎麼樣？空難發生前，機組有無和空管聯繫？有聯繫的話，都說了什麼？飛機墜落之前，飛機的基本能否完整？最後是，美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查者有被提名，中方會不會邀請他來中國協助調查？」

對這些問題，孫世英當時只低頭讀稿，說飛機當時是在平飛巡航階段；又稱東航正全面開展安全隱患大排查，目前航空運力比較充足。基本沒回答問題，有關片段引起很大爭議，很快得到超過10萬次轉發。大批網民讚路透社記者「問得很內行」，但非常不滿意東航的回應。

另外，NTSB前日表示，已任命一名高級航空安全調查員作為美國授權代表，調查墜機事故，並將與中國民航局保持聯繫。路透社報道，NTSB昨再稱已接到中國邀請參與今次空難調查。