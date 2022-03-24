尋回語音黑盒 找到人體碎片 現場雨下拜祭 家屬：跟我們回家……

明報記者 陳奕勤廣西梧州直擊

「外觀破損嚴重」 飛行數據黑盒待尋

藤縣昨日凌晨開始下雨，搜救工作一度要暫停，下午雨勢稍緩才重新開始，並取得進展。民航事故調查中心主任毛延峰昨午在記者會表示，已找到一個黑盒，其外觀破損比較嚴重。毛延峰稱，MU5735上裝有兩個美國Honeywell公司生產的黑盒，一個是飛行數據記錄器（FDR），安裝在客艙尾部，在引擎啓動至停止期間記錄，記錄時長約25小時，會有飛行高度、速度、航向、俯仰角、滾轉角、垂直速度，以及機組的操作等參數；另一個是駕駛艙話音記錄器（CVR），安裝在貨倉，在飛機通電至斷電期間記錄，記錄時長約2至3小時，可以記錄機長通道、副駕駛通道、備用通道、環境通道的聲音。

當局昨晚再開記者會，進一步宣布，在事故現場主要撞擊點東南方向約30米處的表層泥土中發現一個黑盒，調查人員初步檢查認為，雖其外觀破損嚴重，但存儲單元外觀相對較為完好，並初步判定CVR。這個黑盒被立即送往北京的民航專業機構，譯碼需時。接下來，調查人員將繼續搜尋另一個黑盒。

機上132人依然杳無音訊，廣西自治區消防救援總隊總隊長鄭西通報稱，截至昨晚7時，救援人員共搜尋區域面積達4.6萬平方米，發現有部分飛機殘骸和人體組織碎片，已移交調查工作組。另外，受短時大雨影響，事故核心區域形成部分積水深坑，對調查工作造成一定影響，現場已調集相關設備和救援人員展開排水作業，抽排積水約80立方米。

家屬兩訴求 進現場與見東航人員

123名乘客遭逢嚴重意外給110個家庭帶來巨大創傷，家屬前日提出兩大訴求，包括讓親屬進入事故現場及東航派員與所有涉事家屬會面。東航客戶委員會總經理上官雪民昨日指出，已組建300人援助隊伍，確保每戶家屬有3名以上工作人員提供支援保障，目前已全部完成家屬對接，之後將及時、細緻地了解110個家庭的具體情况，密切關注家屬身體情况、心理狀態，詳細聽取家屬訴求。

當局在飛機墜毁位置的高點，設置位置供親屬觀看現場搜救情况，從高處見到大批救援人員在搜尋遺體、遺物，並出動挖掘機協助。「跟我們回家了……」呼喚親人的哭聲此起彼落，穿着雨衣和打傘的家屬帶上白菊花，在現場燒香拜祭，場面哀戚。

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