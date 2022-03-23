最高法前副院長 沈德咏涉違法受查

財新網報道，沈在最高法院期間的一名秘書，離職後擔任北京一家律師事務所主任，該所代理的最高法院案件超過千億元人民幣，其中一樁涉及新華人壽股權糾紛的案件被認為是其案發的導火線之一。而沈在江西經商的親屬近日也被逮捕。

沈德咏生於1954年3月，江西修水人。1998年出任最高法院副院長。2006年，任上海市紀委書記兼專案工作領導小組組長，負責調查時任上海市委書記陳良宇案。2008年，沈重返最高法，出任最高法黨組副書記（正部級）、常務副院長，後又參與了薄熙來、周永康、令計劃、蘇榮案審判。2018年3月，沈德咏提前退休，轉任十三屆全國政協社會和法制委員會主任，目前仍是全國政協常委。

最高法院長：堅決徹底肅清流毒影響

《北京青年報》報道，最高法院院長周強周一主持召開黨組擴大會議，會議提出要深刻汲取教訓，切實引以為戒，堅決徹底肅清沈德咏流毒影響。法律出版社則發通知，要求下架回收沈撰寫的《見證中國法治》、《嚴格司法與訴訟制度改革》、《刑事程序的權利邏輯》等書。