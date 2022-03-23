核酸檢測「全員」改「區域」精準應對

央視報道，國家衛健委新聞發言人米鋒昨表示，當前是內地疫情防控最吃勁的關鍵時期，「全國新增本土感染者仍在快速增加，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。要堅決採取果斷措施，要盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭」。

而在第九版新冠診療方案推出後，新版的核酸檢測指南開始實行。在修改《全員新型冠狀病毒核酸檢測組織實施指南（第二版）》後，形成《區域新型冠狀病毒核酸檢測組織實施指南（第三版）》。新指南指出，要在精準快速的流調排查、嚴格的社區管控基礎上，科學研判疫情傳播風險，劃定區域核酸檢測範圍，制定具體工作方案，進一步提升核酸檢測質量和效率。其中重點將第二版指南中的「全員」改為「區域」，區域大小由疫情防控需要決定，指導各地對劃定的區域完成核酸檢測。

同時為適應Omicron等變種病毒快速傳播的特點，新指南規定劃定範圍的核酸檢測應在24小時內完成，進一步提高疫情「早發現」能力。另外還包括增設若干工作專班，提供檢測力量測算依據及精簡檢測技術要求等。

深圳居民進出小區須陰性證明

另外，深圳21日解封後，當日有23宗本土確診、5宗無症狀感染。《深圳特區報》報道，市衛健委昨表示，全市公園、廣場等戶外場所已陸續恢復開放，但廣場舞等聚集活動仍然暫停。全市社區小區、城中村仍圍合管理，嚴格執行測溫、掃碼、戴口罩等防控措施，居民進出須憑48小時核酸檢測陰性證明。

綜合報道

（新冠疫情）