抵現場被攔封鎖線外 「一問三不知」 家屬：活要見人死要見屍

明報記者 陳奕勤 廣西梧州直擊

張旭在老家湖南益陽和廣州長大，在兩地分別讀了小學、中學，去年參加成人教育考試，被廣州白雲學院錄取，就讀電競解說專業。在前晚9時多乘坐東方航空組織的大巴，於昨日凌晨3時許抵達梧州的張父說，兒子18日曾回了趟家，但沒說要出行，僅稱學校要做核酸等。事發後，張父才從張旭的同學、朋友處得知，兒子19日從廣州飛昆明，看望在當地的女朋友，21日從昆明返回。航班起飛前，張旭給表哥發來航班的照片和信息，座位50L，稱「回家回家」。

父：老婆着帶點遺體遺物回家

昨天上午，張父和其他親友去到事發現場的村子，但是進不去，在村口哭，遇到一對好心夫婦開車載他們繞道幾十公里，但仍然無法進到封鎖線內。工作人員告訴他們要等國務院的通知，指揮部放行才可以。

「東航也沒有給任何答覆和解釋，就是一句話，讓我們在這裏等。」張父說：「我們不給政府添亂，但是要讓我們知道現場的情况，讓我們去事發地看看，現場的視頻、救援進展等等。活要見人死要見屍。但是就是不讓我們去，就是一問三不知。」他哭着稱，哪怕兒子是生重病，花很多錢治療一兩個月不治，也好過一點，「現在像被老鷹叼走一樣」。

張旭在家人眼裏非常優秀，經常主持學校的文藝體育活動等，非常受老師喜歡和器重。他們還計劃在張旭畢業後送他去當兵。而現在他們看着張旭的照片、影片，只是不停地抹淚。張父哭着說：「傷心啊，我真的傷心啊。做家屬的，做父母的，都想去現場看看。我老婆說，你哪怕帶一點（遺體或遺物）回來也好。」

家屬安慰家屬 「他們只是換方式在一起」

同樣來自湖南益陽的丁先生說，他25歲的舅仔也在失事飛機上。舅仔生於1997年，明天是他的農曆生日，「二三十個小時前還活蹦亂跳」，現在他希望「生要見人死要見屍」。

丁的舅仔2014年高中畢業後到江蘇徐州當兵，2019年退伍後，到丁先生深圳的塑膠廠幫忙。丁形容他有管理才能，為工廠帶來活力。這次是首次和在杭州工作的女友結伴遊雲南西雙版納，回程兩人分別從昆明飛杭州和廣州。丁先生看到新聞後，經多方打聽，才從舅仔的女友處確定他在失事飛機上。而此一刻，丁先生安慰張父：「他們只是換一種方式跟我們在一起。」

另一乘客家屬吳小姐稱，目前家屬的一致訴求有兩個，首先是讓親屬進入事故現場，其次是東航派員與所有涉事家屬會面，「我們需要在一起，因為畢竟他們（機上乘客）是最後在一起的人，所以我們要保持長期的聯繫」。

（東航空難）