波音中國官網變黑白 多國表慰問

據波音官方微博表示，波音正與美國國家運輸安全委員會（NTSB）保持聯繫，其技術專家也為協助中國民航局開展調查做好準備。墜機當天，波音中國官網已變為黑白頁面。美國聯邦航空局（FAA）周一發表聲明稱，如果收到要求，該機構準備協助調查工作。NTSB則表示，中國民航局將牽頭調查，波音、引擎製造商CFM和聯邦航空管理局的代表將擔任技術顧問。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）21日在新聞發布會上表示，秘書長古特雷斯對東航墜機事件感到非常悲痛，「我們向遇難者家屬以及中國政府和人民表示哀悼」。

有用戶幸災樂禍 微博禁言刪帖

另據新浪微博管理員昨發布公告稱，微博站方在巡查中發現，有極個別用戶發布對於東航客機事件的幸災樂禍、調侃災難等不當言論，已依規對25個帳號視程度採取禁言30天至永久禁言處置，並清理違規內容。抖音也稱，將嚴加管控，如發現有人企圖蹭熱點、博眼球、引關注，將情節視嚴重程度處以禁言甚至封禁帳號處罰。

（東航空難）