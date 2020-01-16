飛機解體「調查難」 132人仍失蹤 劉鶴王勇抵梧州現場指揮救援調查

現場近千救援人員 重點搜尋黑盒

前日下午2時38分許，東方航空公司MU5735航班由昆明飛往廣州途中，在廣西藤縣墜毁。機上載有123名乘客、9名機組人員。昨晚9時，國家應急處置指揮部在梧州舉行新聞發布會。中國民航局航空安全辦公室主任朱濤通報，本次事故飛機損毁嚴重，調查難度很大。下一步調查組將全力以赴蒐集各方證據，重點搜尋事發現場的飛行紀錄器，並綜合各方面信息開展事故原因分析工作，深入全面查明事故原因，一旦調查工作取得進展，將在第一時間公布。

救援行動仍在持續。當局在墜機現場附近拉起多條封鎖線，昨日上午，本報記者一度穿越了兩條封鎖線，但最終仍被警方發現並要求記者「原路返回」。據周一晚抵達救援地的《人民日報》報道，在墜機事發地附近，救援隊伍連夜開闢了通道，方便救援車輛進出。當地警方、醫護人員、消防、武警、廣西移動公司等救援力量也趕到現場。央視新聞稱，在核心現場救援人員至少有過千人，山坡上的一些樹木有燃燒過的痕迹，識別了更多的飛機殘骸，但目前尚未找到機上失聯人員，但救援人員卻發現了失聯人員的錢包、身分證、銀行卡等隨身物品。

國務院副總理劉鶴和國務委員王勇昨日凌晨亦率有關部門負責人趕抵廣西梧州，指導事故現場救援、善後處置及事故原因調查工作。新華社報道，事發當晚，劉鶴、王勇在前往梧州的飛機上與有關部門負責人商討情况，對現場救援等工作提出明確要求。昨凌晨抵達梧州後，立即召開會議，傳達學習國家主席習近平指示和總理李克強批示，研究部署有關工作，決定成立事故現場處置指揮部和事故技術調查組，明確成員單位及其職責分工。

民航局開展兩周安全大檢查

劉鶴及王勇昨日上午抵達事故現場了解救援工作進展，並看望慰問搜救人員。之後召開專題會議，詳細聽取有關方面情况彙報，研究部署下一步工作。

空難發生後，民航局即下發緊急通知，要求全行業堅守民航安全底線，要切實加強民航領域安全隱患排查，採取有力措施加強民航安全管理等。中新社報道，民航局要求，在前期行業安全督導工作的基礎上，立即開展為期兩周的行業安全大檢查，加強民用航空領域安全隱患排查，確保航空運行絕對安全，確保人民生命絕對安全。目前，東方航空已暫停該公司所有波音737-800機型的飛行。

明報記者 廣西梧州直擊

（東航空難）

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