福田男躲家10天避檢測 警察上門

禁足期間最少5宗違防疫規定

綜合「澎湃新聞」、「上游新聞」等內地媒體報道，前天下午，深圳市公安局南山分局通報稱，3月18日，警方接報「有人頂替他人進行核酸採樣」。經調查後，當日21時許，在南山區月亮灣花園核酸檢測點，蔣姓男子違反防疫規定，持王姓男子核酸碼代替王男檢測。警方以妨害社會管理依法對違法人員蔣、王二人處以行政拘留處罰。

在福田區，有李姓女子違反居家隔離規定，離開住處，前往其經營的便利店，並撕毁封條入店取物售賣。目前，因拒不執行政府在緊急狀態情况下發布的決定、命令，李姓女子已被警方依法處以行政拘留處罰。

此外，福田區一男子躲在家中10天不配合核酸檢測，也引起網民關注。當地警員上門勸男子檢測時，男子卻稱不做核酸檢測也不違法。短片顯示，警員解釋稱這棟樓是管控樓，一個人不配合將影響到整棟樓居民的生活。男子卻辯稱「你們是人民警察，就是這麼保護人民的嗎？」最後，在民警表示要對男子「強制傳喚」時，他才穿上防護服配合。

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