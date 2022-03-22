深圳解封 上班族扛電腦迫地鐵 增44宗 福田未「社會面清零」局部續封

「我市已基本實現社會面動態清零，全市疫情防控形勢依然嚴峻，但總體可控。」深圳市新冠疫情防控指揮部發布通告稱，自昨日起全市各區恢復社會生產和生活，除福田「濱河大道以南」片區繼續交通管制、小區「白名單」管理外，其他地方公交地鐵重開，憑48小時核酸檢測陰性證明可以出入小區。

昨晨，深圳宣布解封後，有大批民眾扛着電腦去上班，地鐵站人山人海。有市民表示，前晚就聽到有人在社區空地燃放炮仗，就像過年一樣。網上流傳的短片和照片顯示，深圳多個地鐵站都擠滿人潮，月台和樓梯都水泄不通。深圳地鐵表示，已經啟動應急預案，在繁忙時間加開列車應對。

深圳銀行停工 影響粵港匯款

在廣州工作的陳先生對本報稱，昨上午收到內地銀行通知，其一筆香港的匯款已入帳，令他鬆了一口氣。據他表示，其內地戶口是透過中銀香港的大灣區跨境開戶服務「開戶易」所開立，過去透過開戶易辦跨境匯款，多數一兩日內便入帳，但上星期一（14日）他辦理的一筆匯款，顯示已匯出，卻遲遲未收到款。

陳先生稱上周五曾打電話去中銀香港查詢情况，對方告知因為深圳的銀行暫停辦工一個星期，沒法人手處理，所以延誤了。他又稱，他一直在廣州，沒想到深圳停市也會對自己生活帶來影響。

據國家衛健委官網最新數據，內地前天新增4331宗本土感染個案，為1947宗確診及2384宗無症狀感染病例。其中，深圳增33宗確診及11宗無症狀感染，多數在福田區。這也是深圳當局暫未全面放開福田區管控的原因。

官媒《環球時報》前總編胡錫進昨刊文稱，網傳深圳一些居民對嚴厲的封控措施表達不滿，「深圳這輪封控付出了代價，但避免了城市的疫情迅速滑向香港那樣的失控。」

（綜合報道）

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