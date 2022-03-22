美軍：中國完成南海3島軍事部署

阿奎利諾是在美海軍偵察機上接受美聯社訪問。他說：「我認為在過去20年中，我們看到了中華人民共和國政府自二次大戰終戰以來最大規模的軍事集結；北京當局已有一定軍事實力，而這一股軍事實力正在破壞區域和平。」

部署戰機導彈 永暑礁泊40艦

美聯社記者跟隨偵察機作偵查時，發現上述三個島礁上已有完整的多層建築、倉庫、機場、港口及雷達，其中永暑礁的海港更明顯可見至少40艘軍艦停泊，儼然已有城市般規模。阿奎利諾指出，中國在此建立軍事基地，致使任何行經此區域的飛機或船艦都進入中國導彈的射擊範圍，顯見有將作戰能力擴展到海外的雄心。

阿奎利諾表示，中國在美濟礁、渚碧礁和永暑礁上建造導彈庫、飛機庫、雷達系統和其他軍事設施似乎已經完成，但北京方面是否會在其他地區繼續建造軍事基礎設施還有待觀察。

針對美方多番關於中國在「軍事化」南海島礁的指摘，外交部曾多次重申，中國在南沙有關島礁部署必要的國土防禦設施，是中國主權範圍內的事，與「軍事化」無關。外交部稱，這是行使國際法賦予的自保權和自衛權，是中國主權範圍內的事，合情合理合法。美國頻頻拿「軍事化」說事，實際上是為其加強在南海軍事部署和活動、維護其海上霸權製造藉口，美國才是南海「軍事化」的最大推手。