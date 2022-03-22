秦剛：譴責俄於事無補

指軍援俄國屬假消息

秦剛接受CBS「面向全民」（FACE THE NATION）節目主持人布倫南（Margaret Brennan）直播訪問，主要就烏克蘭問題等闡述中方立場。主持人一開始問及中國是否會向俄國提供資金或武器援助時，秦剛闡述中國呼籲停火，促進和談和運送人道主義援助立場時被布倫南第一次打斷發言。布倫南追問「你們會向俄羅斯提供資金和武器嗎？」秦剛在回答「中國向俄羅斯提供軍事援助的假消息已經出現，我們拒絕承認這種說法」時再被布倫南打斷，她追問秦剛：「你們不會這樣做，北京不會？」

布倫南問「俄羅斯外長昨天表示，鑑於當前正在發生的事，莫斯科和北京只會更加緊密。他說得對嗎？」秦剛回答說，中國和俄羅斯間存有一份多年下來建立的信任關係，兩國也共享4000多公里長的邊界，且擁有許多共同利益，這樣的信任關係在和平談判的國際努力中給了中國獨特的地位。

發言屢遭主持人打斷

秦剛在回答此問題時，先後被打斷兩次發言，而在整個9分鐘的採訪過程，更被打斷發言23次（見表）。布倫南追問最多的，則是中國為何不譴責俄國入侵烏克蘭。布倫南並質問秦剛，若俄羅斯在中國邊境集結超過15萬大軍，中國是否會擔心，並追問「15萬大軍集結在一國邊界上，還進入了這個國家。在這樣的情况下，你們為什麼不能將這種行為譴責為入侵？」

秦剛回答，「我們不要天真了，譴責無濟於事。如果俄羅斯會因為譴責而退讓，我會很驚訝。」他強調，譴責是沒有幫助，「我們需要智慧，我們需要勇氣，我們需要良好的外交。」

內媒：似在審判秦剛

「觀察者網」報道，主持人在直播節目中，分秒必爭，試圖在有限時間內問最多的問題，是可以理解的；作為獨家專訪，主持人對受訪者的邏輯和觀點提出質疑和質問也是完全可以理解的。但是，主持人布倫南咄咄逼人的訪問，在當天的節目中，卻只針對秦剛一人。

周日該節目的嘉賓從美國國防部長奧斯汀，到參議院共和黨領袖麥康奈爾，還有烏克蘭駐美大使。布倫南對奧斯汀的訪問大約也是9分鐘，其間她問了大約11個問題，而奧斯汀一次也未被打斷。麥康奈爾和烏克蘭駐美大使馬爾卡羅娃在回答問題時，亦無一次被打斷。

對此，內地網民「易溪江生人民主義」留言說，「接受這樣的採訪，毫無意義，而且自取其辱！」網民「TYZH2020」則說，「為什麼採訪別人時不打斷，對你不停打斷？本來就把你當敵人看待，來審訊的，當着全國觀眾。」

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