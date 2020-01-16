被指「防疫模範生」 上海失守增509患者

約3.3%患者計入確診病例

據中新網報道，鄔驚雷表示，從上海重點區域和非重點區域篩查效果來看，上海發現陽性感染者呈現點狀區域性聚集，存在隱匿傳播鏈。這為上海及時阻斷疫情局部爆發和社會面更大範圍的傳播打下了良好的基礎。

呈點狀爆發 衛健委：及時阻斷疫情

鄔驚雷又解釋，近日上海針對重點區域做核酸檢測篩查，18、19日採樣量達到2100多萬人次。前天感染者數量成新高，說明這次篩查是及時有效的，是必要的，這對盡快發現陽性感染者，控制疫情傳播是非常關鍵的。

上海市疫情防控領導小組專家組成員袁政安指出，3月份以來，上海本土疫情呈現多點散發、多鏈並行、隱匿傳播的特點，是上海疫情防控常態化以來形勢最嚴峻的一次考驗。

截至昨早上9時，全市已累計排查到在滬密切接觸者22,719人，已排查到在滬密切接觸者的密切接觸者58,041人，這些人均已被「管控」。

（新冠疫情）