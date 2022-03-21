患者破萬 吉林：實施「清倉」行動 長春前晚宣布禁足3日 張伯禮料4月中控制疫情

據國家衛健委官網昨通報，前天內地新增本土確診1656宗，連續8天超過千宗，涉及省份連續6天達到或超過20個。吉林省連續3天在千宗以上，分別為1834宗、1674宗、1191宗，但連續兩天下降，其次是福建省158宗。

除特種車輛一律禁止駕駛

目前，吉林省累計報告超過1萬宗；前天新增本土確診病例主要為長春市833宗和吉林市327宗，其餘四平市、延邊州和松原市共通報31宗。新增本土無症狀感染者為吉林市287宗，其餘四平市、長春市、延邊州和遼源市共16宗。長春除於全民檢測期間禁止市民離開小區，周日凌晨零時起全市亦實施臨時交通管制，除執行任務的如醫療救治車輛、民生保障車等特種車輛外，其他車輛一律禁止上路。

央廣網報道，在前晚召開的吉林省疫情防控調度會上，當局表示，當前，吉林省疫情防控已經到了破釜沉舟、背水一戰的決戰時刻。當局要求，從嚴從緊抓好工作落實，確保各項防控措施有序有力有效推進，以最快速度實現動態清零目標。

對於吉林的疫情發展，吉林廣播電視台專訪了中國工程院張伯禮院士。張伯禮表示，「估計到4月中旬吧，會步入相對平穩階段，但不是絕對清零，基本上這波疫情能控制住。」他認為，社會清零是放開的基礎，篩查沒再發現有新的陽性的，一般社會達到清零以後，再過7天基本就可以完全放開了。

在國務院聯防聯控機制上周六召開的新聞發布會上，國家衛健委新聞發言人米鋒稱，近一周全球新冠病毒新增確診病例再次反彈，其中40%以上集中在中國周邊國家和地區，外防輸入壓力持續增大。米鋒稱，要更早、更快、更嚴、更實落實現行各項防控措施，開展核酸篩查、流調排查和區域協查，嚴防疫情外溢擴散，盡快有效控制局部聚集疫情。

（綜合報道）

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