內地登記結婚人數持續跌 近35年新低

據民政部發布的統計季報數據顯示，中國的登記結婚人數繼2019年跌破1000萬對、2020年跌破900萬對大關後，於2021年登記結婚的新人只有763.6萬對，跌破800萬對大關，成1986年以來新低，為2013年最高峰的56.6%。以省份而言，2021年有10個省份結婚人數達到或超過30萬對，其中河南和廣東均為59.1萬對，並列第一，四川也超過50萬對。

「第一財經」引述人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整教授表示，近年來初婚年齡大幅推遲有多個因素，其一是高等教育普及，使得年輕人獨立生活工作的年齡被拉長了。其次，城鎮化過程中，許多年輕人湧入大城市，但現實的生活成本壓力逐漸增大、就業和工作壓力也愈來愈沉重，所以也不敢輕易進入婚姻。此外，還有年輕人的主體意識提高，對婚姻的自主選擇意願提高等。

專家：進一步影響出生人口

董玉整說，現在家庭、父母及親人們對年輕人的婚姻選擇的影響力愈來愈弱。同時，不少人對婚姻完美狀態的期待較高、對擇偶的標準也愈來愈嚴格，有的人甚至寧願單身、寧願獨身，也不願意降低標準，不願意將就。他也預計，結婚人數下降對出生人口必然帶來實質影響。在今後一段時期內，育齡婦女、已婚育齡婦女的數量下降，是不可扭轉的趨勢，這也是影響出生人口數量增加與否的重要客觀原因。