美再勸「勿助普京」 王毅：中國站在「正確一邊」

拜登上周五與國家主席習近平舉行視像通話，拜登試圖勸阻中方不要給俄提供援助，並警告如果北京向俄羅斯提供援助，後果很嚴重。

美防長：盼中方知悉尊重主權領土的必要

美國之音報道，奧斯汀對此表示，中國究竟會怎麼做，現在很難說。他也不願對猜測發表評論。奧斯汀只是希望「中國不要支持普京的這種卑鄙的行為」，「希望他們（中方）能夠認識到尊重主權領土的必要性。」奧斯汀說：「如果他們支援俄羅斯，我們認為這是一個很壞的選擇。」

習拜視像通話後，據新華社報道，外長王毅前晚表示，習近平主席清晰、全面地闡明了中國在烏克蘭問題上的立場，發出的最重要信息是，中國始終是維護世界和平的力量。我們一貫主張維護和平、反對戰爭。

王毅表示，中方將繼續根據事情本身的是非曲直，本着客觀公正的態度，獨立自主地做出判斷，強調「我們決不接受任何外來脅迫和壓力，也反對任何針對中國的無端指摘和猜忌。」

對於解決烏克蘭危機，王毅說，習近平還提出主要包括兩方面的中國方案：「當務之急」是各方要一起推動當事方對話談判，盡快停火止戰，避免平民傷亡，尤其要防止發生人道主義危機。「長遠之道」是要摒棄冷戰思維，不搞集團對抗，真正形成平衡、有效、可持續的地區安全架構，這樣才能實現歐洲大陸的長治久安。

（綜合報道）

（中美角力）