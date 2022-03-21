俄烏戰爭爆發 匈牙利塞爾維亞未改親中俄外交 中俄共建鐵路通車 匈總理：合作明智

連通匈牙利首都布達佩斯和塞爾維亞首都貝爾格萊德的匈塞鐵路，始建於19世紀末，全長350公里，為單軌鐵路，時速僅40公里。

原時速40公里 今設計時速200公里

據中國駐塞爾維亞大使館網站消息，總投資約100億元人民幣的匈塞鐵路，設計時速200公里，其中塞爾維亞段183公里。此次開通的貝諾段長80公里，一部分由中國鐵路國際有限公司牽頭，聯合中國交通建設股份有限公司組建中方聯營體，以工程總承包模式承建，中國鐵路設計集團有限公司參與設計。同時，中方聯營體分包承建舊諾段的通訊信號工程。除中俄外，德國、瑞士企業也參與鐵路建設。

匈塞鐵路貝諾段前日舉行通車儀式。上午11時許，載有270名乘客的首班列車從貝爾格萊德發車，運行33分鐘後抵達諾維薩德，比過去減少近1小時。車上乘客包括塞總統武契奇和匈牙利總理歐爾班。在隨後的講話中，武契奇將這條鐵路稱作是「塞爾維亞發展的象徵」，他表示，「俄羅斯和中國朋友在貝諾鐵路段上與我們共同建造」，據塞爾維亞廣播電視台（PTC）報道，武契奇說，「如果我們繼續以這種速度前進，塞爾維亞將擁有最現代化的鐵路網。」

匈牙利總理歐爾班也高度讚賞匈塞鐵路貝諾段項目，歐爾班提到，在俄烏戰爭爆發之際，與北京的合作日漸重要，又指將歐洲經濟與華連繫是明智的做法。據《今日匈牙利》報道，歐爾班透露，到2025年，匈塞鐵路整條鐵路線將投入運營。

塞總統未譴責俄 反指英美「侵略」

匈總理口頭譴責 稱不支持制裁

俄羅斯入侵烏克蘭後，以「親華」形象示人的武契奇，在對俄國制裁的問題上，選擇與歐盟不同的立場，更建議烏克蘭總統澤連斯基譴責英美等國對塞爾維亞的「侵略」（1990年代北約空襲南斯拉夫）。而歐爾班口頭上譴責俄方，但表示不支持對俄制裁，據《外交政策》（Foreign Policy）分析，歐爾班執政後，加強了匈牙利與中俄的聯繫，希望將過去12年的政策能適應所謂「東升西降」全球新秩序，料中國和俄羅斯崛起。

同日（19日），據中國駐塞大使館消息，中塞簽訂新合同，塞爾維亞建設、交通和基礎設施部長莫米羅維奇同中方負責人，在塞第二大城市諾維薩德簽署了諾維薩德多瑙河四橋及連接道路項目技術及施工準備商務合同。

依照中國的設想，匈塞鐵路即及其南延長線將構成「中歐陸海快線」，路線為：中國-馬六甲海峽-印度洋-阿拉伯海-曼德海峽-紅海-蘇伊士運河-地中海-比雷埃夫斯（希臘）-斯科普里-貝爾格萊德-布達佩斯。2014年12月，中國、匈牙利、塞爾維亞、北馬其頓和希臘曾共同宣布，將匈塞鐵路南延，將一同建設「中歐陸海快線」。

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