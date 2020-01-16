416日來首現死亡個案 孫春蘭促控蔓延勢頭

中央廣播電視總台旗下國際在線報道，國家衛健委醫政醫管局局長焦雅輝昨談到吉林2宗死亡病例時稱，其中1人是高齡，另外1人也超過60歲，兩人都有嚴重的基礎疾病；其中1人沒有接種過新冠疫苗。她表示，兩人新冠病情本身不重，是輕型，直接死亡原因是由基礎疾病導致。而據《健康時報》統計，2021年1月25日的新冠死亡個案，也發生在吉林。

4000影院暫停業

隨着疫情反彈，內地影院營業率再度下跌。《證券時報》報道，截至3月16日，內地影院營業率已跌破60%，約有4000家影院暫停營業。與此同時，多個文娛平台宣布，以提供免費VIP周卡、月卡等形式，為用戶送出「居家抗疫禮包」。

針對疫情，國務院聯防聯控機制昨召開電視電話會議，新華社報道，孫春蘭在會上指出，當前疫情防控面臨復雜性、艱巨性、反覆性的嚴峻形勢。要以口岸地區防控為重點加強外防輸入，疫情較重地區要提級管控、盡銳出戰，解決檢測能力不夠、隔離房間不足等堵點問題，推動感染者應收盡收、密接人員應隔盡隔，徹底阻斷疫情社區傳播。

（新冠疫情）