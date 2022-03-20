快測包上市廣州無貨 藥房：想測去醫院

明報記者 林迎 劉曉宇

廣州傳媒早前稱，廣東部分連鎖藥房昨日（19日）可有新冠快測包到貨。不過記者昨日致電及走訪廣州多間藥房，均表示無現貨出售、亦無確切到貨消息。記者3月15日在美團App預訂的快測包，昨日仍處於「待發貨」狀態。

有稱疫區暫停發貨

有稱高風險地區才有

「你要買這個幹什麼？」有藥店職員表示，稱若有檢測需要可以「直接去醫院」。在廣州益荔康信連鎖藥房，職員稱近日前來詢問快測包的顧客不少，都是看到網上即將到貨的消息，但「那是我們公司在推廣，現貨還沒有，我們也說不準什麼時候有，可能要7至10天，如果需要可以留下電話號碼，有貨我們第一時間打給你」。

該藥房集團旗下微信小程序「益豐大藥房」則提供聲稱「72小時發貨」的天津博奧賽斯5人份快測包預售鏈接，售價為74元（人民幣，下同），但對深圳、東莞等「疫區」暫停發貨。

一間大參林藥店的職員稱，電腦系統中有北京金沃夫公司的1人份、5人份快測包，當中1人份的價格為18元；另有南京諾唯贊的20人份盒裝快測包，價格為400元，但庫存顯示均為0，要下周才知能否預訂。另一間大參林直營店的工作人員稱，現時廣州全部門店均無快測包出售，「可能高風險地區的藥店才會有」，又補充「應該也很快有貨了」，但具體何時「要看公司安排」。

各大平台搶購一空

平台試行自檢登記監管

國務院主辦的《經濟日報》報道，首批抗原快測包在各大醫藥電商平台和線下連鎖藥房已經開始銷售，不少快測包剛一上架便被搶購一空。南京、杭州、上海等城市也已開賣快測包。

3月18日，國家藥監局再審批通過3家企業的新冠抗原自測產品註冊申請，自此內地已獲批的快測包達到17款。據《新快報》報道，廣州「穗康碼」旗下「穗康生活」小程序已試行新冠病毒抗原檢測功能模塊，提供檢測指南、試劑盒信息、檢測登記、結果上傳等服務。

報道指，該平台支持居民本人、聯防聯控辦、疫情響應機構同步獲取檢測結果，試劑、檢測者、檢測單位信息均可追溯。監管部門通過平台可對轄區內每一例檢測結果同步監管、統計、追溯和響應。例如，居民居家自檢時，可打開微信小程序觀看操作影片，用攝像頭對自測過程進行智能認證，檢測結束後掃描測試卡二維碼，將結果拍照上傳，數據並同步推送給相關單位。報道更稱，該平台已在廣東省應急醫院發熱門診及越秀區新冠篩查中服務6000多人次，反應良好。

（新冠疫情）