美國務院：美官員旅客入藏持續受限

美國之音報道，美國國會2018年通過《西藏旅行對等法》，後經時任總統特朗普簽署正式成為法律，要求國務院連續5年就西藏准入狀况向國會提交報告。最新報告中指出，美國官員去年2月以外交照會的方式提出訪藏要求，美國駐華大使館稱行程可在6個月內的任何時候進行，但西藏自治區政府最終沒有批准。中國當局則於同年組織了兩個經過選擇的外交官代表團和國際記者代表團訪問西藏。

報告稱，外交官和外國官員前往西藏以外的藏族地區無需申請許可或特別通知，但北京經常拒絕他們希望與當地政府官員、宗教界以及公民社會領導人會見的要求，中國安全人員還會使用誇張的監控方式恐嚇美國外交官和官員，包括跟踪、阻止他們與當地人會面或說話、騷擾。另外，美籍藏人前往藏族地區常常面臨限制，記者進入這些地區則一直受到限制。

報告還提到，自從前年美國駐成都總領館被關閉後，在北京的美國大使館就接手中國西南地區的業務，此後西藏自治區尚未批准一宗美國大使館訪問西藏或其他藏區的申請。

90後西藏歌手自焚亡

另據德國之聲中文網報道，參加過《明日之子》、《中國好聲音》等選秀節目而走紅的90後西藏歌手才旺羅布，傳出上月25日在拉薩布達拉宮前自焚身亡，他同日在微博發出4張黑白照片，並稱「遺憾過後，就是釋然，希望大家如果有遺憾，也別偷偷放不下」，目前其帳號因「違反相關法律法規，處於禁言狀態」。