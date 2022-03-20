習拜會美提援俄有後果 中方促對話 華學者：會談助兩國下輪互動 料京不軍援

此次會談前的一個焦點，是美國指控中國正考慮向俄提供軍事援助。據白宮發出的摘要，習拜對話聚焦俄羅斯入侵烏克蘭，拜登強調支持外交解決今次危機。他向習提到，如果中國向俄羅斯提供物質支持的影響及後果（implications and consequences）。拜登又闡述美國與盟友伙伴對危機的看法，以及為阻止和應對入侵的努力。對於美中關係及台灣問題，拜登表示與習同意保持開放的溝通渠道，管控兩國競爭。拜登重申對台政策不變，繼續反對單方面改變現狀。

在上周五的白宮記者會上，記者多次追問美國提到的「後果」是什麼，發言人普薩基（Jen Psaki）沒有詳細說明，也沒有說明美國如何定義「物質支持」。被問到中國會否因協助俄羅斯遭到貿易制裁，她表示，「制裁肯定是其中一個手段」，又指拜登本周出訪歐洲，會與歐洲國家領袖，討論中國可能與俄羅斯結為同盟事宜。

路透社報道，一名美國高級官員提到，拜登在對話中傳達了中國將面臨的後果，不僅來自美國，而且來自世界。又稱「總統沒有向中國提出具體要求」，至於習有無承諾不支援俄羅斯，官員指「中國將自己做出決定」。

新華社報道沒再提反對北約擴張

至於新華社則報道，習近平指出，中方不願見到烏克蘭局勢發展到這個地步，重申各方應該支持俄烏對話談判。美國和北約也應與俄對話，解開烏克蘭危機癥結。他指「解鈴還須繫鈴人」，當務之急是繼續對話談判，早日停火止戰。報道並沒有提及拜登的警告，但此前中方經常表述的反對北約擴張、「照顧各方合理安全關切」亦沒有出現。

學者：華盼改善關係 戰爭提供契機

中國海洋大學國際關係學者龐中英向本報表示，中方的通報看起來沒有新意，白宮摘要信息相當有限，但在這場對話中，中美應該是互相摸清立場。對美國而言，華府不樂見俄烏戰爭擴大，不希望中國介入；而中國則希望改善中美關係，例如近期高調紀念《上海公報》50周年，呼籲中美關係重回正軌，「美國是看到的」。

龐續指，從上周駐美大使秦剛發出訊號，到羅馬會談，再到習拜通話來看，「中美這一輪的接觸，在俄烏戰爭爆發後，一層一層往上走，可見中美最近的接觸還是有效」。他認為，這對中美關係至少近期的走向「有豐富的含義」，有助於中美關係下一輪的互動，可以說「俄烏戰爭為中美關係的改善提供了重要契機，北京和華府都抓住了機會」。

儘管無法知道雙方對軍事介入的問題談得多深，但「在對俄的軍事支持上，中國至少意識到它的界線在哪裏」，龐說，中國對俄軍事支持的可能大體可以排除。

明報記者

（中美角力）

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