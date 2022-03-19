衛健委：80歲以上51%完成兩針

【明報專訊】國家衛健委副主任、國家疾控局局長王賀勝昨在記者會表示，香港疫情是一個特別深刻的教訓，如果長者疫苗接種率低，重症、病亡率就會很高。他又提到，內地本輪疫情出現的原因包括，部分地方認為Omicron變種株症狀輕，流感化，思想鬆懈麻痹，有「歇歇腳、緩一緩」的心態，各方面準備不足，常態化防控和應急處置放鬆了要求。
國家衛健委副主任曾益新先在回應內地長者接種率時，引用本港接種與否死亡率相差數十倍及九成死者是長者的數據。王賀勝被問及內地民眾應如何防護時，呼籲積極接種疫苗，尤其是動員家中長者打針，提及香港疫情是一個特別深刻的教訓，有老年人覺得平時較少出門或在養老院，不方便就不接種，一旦感染接種與否差別非常大，「這次香港就是一個例證」。
「港疫情證長者接種重要」
曾益新在記者會上介紹，60至69歲完成全程基礎免疫（即打兩針）的比例是86.6%，70至79歲是81.7%，80歲以上是50.7%。他稱這意味60歲以上有5200萬的長者沒完成全程接種，其中佔最大比例的是80歲以上，完成加強免疫（即已打三針）的才19.7%，這個比例還是比較低的。而對於長者來講，全程接種、加強免疫接種非常有意義，「所以我們還要繼續加大力度來推進這項工作。」