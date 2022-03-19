衛健委：80歲以上51%完成兩針

國家衛健委副主任曾益新先在回應內地長者接種率時，引用本港接種與否死亡率相差數十倍及九成死者是長者的數據。王賀勝被問及內地民眾應如何防護時，呼籲積極接種疫苗，尤其是動員家中長者打針，提及香港疫情是一個特別深刻的教訓，有老年人覺得平時較少出門或在養老院，不方便就不接種，一旦感染接種與否差別非常大，「這次香港就是一個例證」。

「港疫情證長者接種重要」

曾益新在記者會上介紹，60至69歲完成全程基礎免疫（即打兩針）的比例是86.6%，70至79歲是81.7%，80歲以上是50.7%。他稱這意味60歲以上有5200萬的長者沒完成全程接種，其中佔最大比例的是80歲以上，完成加強免疫（即已打三針）的才19.7%，這個比例還是比較低的。而對於長者來講，全程接種、加強免疫接種非常有意義，「所以我們還要繼續加大力度來推進這項工作。」

（新冠疫情）